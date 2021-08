Leicester City-Manchester City: Community Shield em discussão

Arranca a temporada de forma oficial em Inglaterra, com Leicester City e Manchester City a discutirem na tarde de sábado a Community Shield, troféu que coloca frente a frente o vencedor da Taça e do campeonato.



Privado de Timothy Castagne, James Justin, Jonny Evans e Wesley Fofana, o Leicester vem de uma pré-temporada com duas derrotas, um empate e uma vitória, ao passo que o Man. City, neste jogo sem Phil Foden, venceu os três duelos de preparação que disputou, com 10 golos marcados e somente 1 sofrido.



Olhando ao confronto direto, o Leicester leva 13 jogos seguidos a sofrer golos perante o Manchester City, sendo que nos últimos seis encontros venceu quatro e perdeu somente dois. Curiosamente o resultado mais desequilibrado foi mesmo com triunfo dos foxes, por 5-2, na época passada. Como será desta vez?

CÓD 120 Leicester City 3.75 Empate 3.7 Manchester City 1.9