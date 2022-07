Leipzig-Bayern Munique: Supertaça da Alemanha vai ser discutida na Red Bull Arena

Leipzig e Bayern Munique defrontam-se durante a tarde deste sábado, a partir das 19:30 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a Supertaça da Alemanha, num encontro que colocará frente a frente os vencedores da última edição da Taça da Alemanha e da última edição da Bundesliga, respetivamente.

Nos últimos cinco jogos disputados, de notar que o Leipzig registou três vitórias (Augsburgo, Friburgo e Southampton), um empate (Arminia Bielefeld) e uma derrota (Liverpool), enquanto que o Bayern Munique somou um triunfo (DC United), dois empates (Estugarda e Wolfsburgo) e dois desaires (Mainz e Manchester City).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Bayern Munique, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Leipzig a não conseguir melhor do que dois empates nos outros dois embates realizados durante esse mesmo período de tempo.