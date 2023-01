Leixões-Moreirense: líder procura voltar a ganhar

CÓD 130 Leixões 2,9 Empate 3,1 Moreirense 2,25

Líder da Segunda Liga, com 33 pontos, o Moreirense visita esta quinta-feita o reduto do Leixões, numa partida da 15.ª jornada do campeonato na qual terá pela frente uma equipa que surge na 10.ª posição, com 18 pontos.Com apenas uma derrota no seu pecúlio, o Moreirense parece estar numa fase menos positiva, já que leva dois empates consecutivos, mas a verdade é que o avanço pontual ainda é considerável - 5 para o segundo, 10 para o terceiro. Olhando aos jogs recentes, os cónegos não venceram nenhum dos últimos três jogos, incluindo um que ditou o adeus à Taça da Liga. Em termos de golos, note-se que apenas um dos últimos oito jogos do Moreirense não teve golos de ambas as equipas. Em relação ao Leixões, leva também três jogos sem ganhar e nos últimos sete sofreu golos. Em seis deles, refira-se, também conseguiu marcar.Quanto ao confronto direto, apenas um dos últimos seis jogos entre estas equipas teve 3 ou mais golos. Ainda assim, há que notar que o duelo mais recente entre estas equipas foi já em 2013/14, época na qual houve um empate a um em Matosinhos e um triunfo do Moreirense por 2-0.