Levante-Elche: equipa da casa procura continuar a recuperar

CÓD 179 Levante 1.93 Empate 3.29 Elche 3.72

Encontro de abertura da jornada 26 da Liga espanhola, com o último colocado Levante a receber a visita do Elche, o 14.º, num duelo de equipas que estão neste momento separadas por 14 pontos.Com 15, o Levante está afundado no último posto, mas a verdade é que nos últimos dois jogos conseguiu um triunfo e um empate. Resultados que podem servir de motivação para este duelo, no qual Shkodran Mustafi e Nemanja Radoja são baixas certas, ao passo que Rúben Vezo, Sergio Postigo e José Campaña estão em dúvida.Quanto ao Elche, com 29 pontos, entra em campo vindo de uma série na qual venceu quatro dos últimos seis jogos de campeonato que disputou. Em termos de baixas, Helibelton Palacios é ausência certa, ao passo que Javier Pastore está em dúvida.Relativamente ao confronto direto, na primeira volta o encontro em casa do Elche acabou num empate a um golo, confirmando a tendência para que haja menos do que 3 golos, tal como foi visto em cinco dos últimos seis duelos diretos.