Los Angeles Kings-Colorado Avalanche: anfitriões testam o líder da Conferência Oeste

Los Angeles Kings e Colorado Avalanche defrontam-se, na madrugada desta quarta-feira, a partir das 00:30 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para o campeonato norte-americano de hóquei no gelo (NHL), num encontro que colocará frente a frente duas equipas que atuam na Conferência Oeste.

À entrada para esta ronda, os Los Angeles Kings posicionam-se no quarto lugar, com 74 pontos, fruto de 33 vitórias (oito obtidas no prolongamento) e 28 derrotas (oito apenas no prolongamento), enquanto que os Colorado Avalanche se encontram no topo da tabela classificativa, com 89 pontos, após somarem 42 triunfos (sete para lá do período regulamentar) e 18 desaires (cinco obtidos no prolongamento).

Nos últimos cinco jogos disputados, de notar que os Los Angeles Kings registaram três vitórias (Buffalo Sabres, Boston Bruins e Florida Panthers) e duas derrotas (ambas diante dos San Jose Sharks), ao passo que os Colorado Avalanche somaram dois triunfos (New York Islanders e Calgary Flames) e três desaires (Calgary Flames, New Jersey Devils e Carolina Hurricanes).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade dos Colorado Avalanche, equipa que venceu todos os últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações.