Maiorca-Celta de Vigo: insulares recebem adversário de boa memória

CÓD 202 Maiorca 2.5 Empate 2.96 Celta de Vigo 2.84

Aí está a partida de abertura da jornada 17 da Liga espanhola, com um encontro entre Maiorca e Celta de Vigo, duas formações que entram nesta ronda no 12.º e o 14.º postos, respetivamente, separadas por apenas 3 pontos.Em melhor posição, os insulares têm 4 vitórias, 7 empates e 5 derrotas, com 16 golos marcados e 23 sofridos nesse percurso. Neste duelo caseiro, onde tentarão a terceira vitória em oito jogos, não contarão com Antonio Raíllo e Matthew Hoppe. A formação insular, refira-se, vem de três jogos seguidos sem perder - incluindo um da Copa do Rei -, sendo que em seis dos últimos oito marcou e sofreu.Quanto ao Celta, tem 4 vitórias, 4 empates e 8 derrotas, com 17 golos marcados e 21 sofridos. A turma galega vem de uma derrota na ronda prévia diante do Valencia, que interrompeu uma boa sequência de cinco jogos sem perder. Em quatro dos últimos cinco jogos, refira-se, o Celta marcou e sofreu em quatro deles, tendo o marcador tive pelo menos 3 golos. Tal como o adversário, o Celta tem também duas baixas: Augusto Solari e Iago Aspas.Quanto ao confronto direto, o Maiorca leva seis jogos seguidos sem perder e sempre a marcar aos galegos. No mais recente jogado em junho do ano passado, os insulares ganharam por 5-1 em casa, depois de terem empatado a dois fora.