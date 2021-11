Maiorca-Getafe: visitantes em recuperação

CÓD 159 Maiorca 2.22 Empate 2.85 Getafe CF 3.47

Duelo da 15.ª jornada da Liga espanhola, com o Maiorca a receber este sábado a visita do Getafe CF, num encontro que colocará frente a frente o 13.º e o 19.º colocados, respetivamente.Com 15 pontos, o Maiorca está mais bem colocado, mas não está propriamente num grande momento, já que não venceu nenhum dos últimos seis jogos e sofreu sempre golos. Por outro lado, nos últimos cinco conseguiu pelo menos marcar por uma ocasião. Antonio Raíllo, Matthew Hoppe e Lago Junior são baixas certas.Quanto ao Getafe, tem somente 9 pontos, fruto de duas vitórias, três empates e nove derrotas, sendo que curiosamente esses dois triunfos surgiram nos três últimos encontros, o que faz da formação madrilena uma das que está em melhor fase na zona de baixo da tabela. No plano individual, Jakub Jankto e Sabit Abdulai são ausências certas.Em relação ao confronto direto, nota para o registo de golos de ambas as equipas em cinco dos últimos sete encontros e para cinco jogos seguidos do Getafe sem perder. No mais recente, em 2020, ganhou por 1-0 fora de portas.