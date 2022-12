Malmö Redhawks-Skelleftea AIK: penúltimo recebe visita do segundo

CÓD 187 Malmö Redhawks 3,05 Empate 3,95 Skelleftea AIK 1,83

Em jogo da 25.ª jornada do campeonato sueco de hóquei no gelo, Malmö Redhawks e Skelleftea AIK encontram-se esta quinta-feira, numa partida que colocará frente a frente o 14.º e o 2.º, respetivamente.Último colocado, com 26 pontos, o Malmö Redhawks chega a este jogo vindo de quatro derrotas seguidas, entrando em campo diante de um Skelleftea AIK que, em sentido oposto, vem de doze triunfos consecutivos e que é segundo colocado com 45 pontos.Em termos de confronto direto, nos últimos seis jogos apenas por uma vez o marcador não teve 6 ou mais golos. Esta época já houve um duelo entre as duas equipas, tendo o Malmö Redhawks curiosamente ganho de forma clara, fora de casa, por 5-2.