Malmo Redhawks-HV71 Jonkoping: duelo da 2.ª ronda do campeonato sueco

CÓD 318 Malmo Redhawks 2.25 Empate 3.85 HV71 Jonkoping 2.35

Encontro da segunda jornada do campeonato sueco de hóquei no gelo, com o Malmo Redhawks a receber a visita do HV71 Jonkoping, num duelo que colocará frente a frente duas equipas que tiveram arranques de temporada bem diferentes. Os da casa começaram a ganhar, por 5-2 diante do Skellefteå AIK, ao passo que HV71 Jonkoping foi batido pelo Lulea Hockey por 3-0.Em termos históricos, o Malmo Redhawks leva quatro vitórias seguidas diante do HV71 Jonkoping, incluindo uma por 5-4 na pré-temporada, há cerca de um mês.