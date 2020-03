Manchester City-Arsenal: citizens tentam responder à derrota sofrida diante do rival

O Manchester City, de Bernardo Silva, recebe o Arsenal, de Cédric Soares - não convocado devido à recente recuperação da lesão sofrida no joelho esquerdo -, em jogo de atraso da 28.ª jornada da Premier League.





À entrada para esta jornada, os citizens posicionam-se no 2.º lugar da tabela classificatica, com 57 pontos, fruto de 18 vitórias, três empates e sete derrotas até ao momento no campeonato, enquanto que os gunners encontram-se na 9.ª posição, com 40, tendo somado nove triunfos, 13 empates e seis derrotas na prova.



Nos últimos cinco jogos disputados, a equipa orientada pelo espanhol Pep Guardiola registou quatro triunfos (Leicester, Real Madrid - a contar para a Liga dos campeões -, Aston Villa e Sheffield United) e uma derrota (Manchester United).



O mesmo registo foi alcançado pela formação orientada por Mikel Arteta, também de nacionalidade espanhola por sinal: 4V (Olympiacos - a contar para a Liga Europa, Everton, Portsmouth e West Ham) e 1D (Olympiacos).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade que a formação de Manchester tem mostrado nos últimos duelos, ao registar cinco triunfos nos últimos cinco embates.