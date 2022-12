Manchester City-Liverpool: dia de jogo grande na Taça da Liga inglesa

CÓD 114 Aston Villa 4,15 Empate 3,8 Liverpool 1,66

Dia de jogo grande na Taça da Liga inglesa, com Manchester City e Liverpool a defrontarem-se no Etihad, num duelo que marcará o regresso de ambas as equipas aos encontros oficiais depois da paragem para o Mundial'2022. Contudo, ainda é uma incógnita saber quem estará disponível para este jogo, já que vários jogadores voltaram muito recentemente da pausa para as seleções e é incerta a aposta dos dois técnicos já para este encontro.Em termos de ausências certas, Julián Álvarez não jogará no City, ao passo que no caso do Liverpool as baixas seguras são Arthur, Luis Díaz, Diogo Jota e Ibrahima Konaté.Em relação a estatísticas, note-se que o Liverpool leva cinco jogos seguidos sem perder, três a ganhar e sete a marcar pelo menos um golo ao Man. City. Em seis deles os citizens também marcaram, sendo que em quatro dos últimos cinco jogos foi o Liverpool a primeira equipa a marcar. Dois deses jogos foram esta temporada, com o Liverpool a vencer por 3-1 na Community Shield e depois por 1-0 na Premier League. Como será o terceiro jogo?