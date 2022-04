Manchester United-Chelsea: duelo de topo na Premier League

CÓD 163 Manchester Utd. 3.05 Empate 3.33 Chelsea 2.17

Duelo de gigantes esta quinta-feira na Premier League, com o terceiro colocado Chelsea a visitar o reduto do sexto Manchester United. Será um encontro antecipado da 37.ª jornada do campeonato, no qual tanto blues como red devils procurarão alcançar os pontos necessários para deixar os respetivos objetivos mais perto de serem alcançados.A atuar em casa, o United jogará sem Paul Pogba, Edinson Cavani, Luke Shaw e Mason Greenwood e tentará alcançar 3 pontos que permitam ficar a apenas do Tottenham na luta pelo quinto posto, mas também ficar a 3 do quarto, que é ocupado pelo Arsenal. Ainda assim, para o conseguirem os red devils terão de corrigir alguma debilidade defensiva, já que levam oito duelos seguidos a sofrer pelo menos um golo, sneod que nos últimos seis jogos que disputaram perderam quatro, empataram um e ganharam somente um.Quanto ao Chelsea, neste jogo sem Mateo Kovacic, Ben Chilwell e Callum Hudson-Odoi, nesse mesmo período venceu quatro e perdeu dois duelos. Em cinco dos últimos sete jogos o total final de golos foi de 3 ou superior.Em relação ao confronto direto, o Chelsea leva quatro jogos seguidos sem perder diante do Man. United, ainda que desses jogos apenas o primeiro da série tenha acabado em triunfo - por 3-1, na FA Cup de 2019/20.