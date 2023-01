Manchester United-Everton: red devils em bom momento

CÓD 227 Manchester Utd. 1,45 Empate 4 Everton 5,9

No jogo de abertura da ronda 3 da Taça de Inglaterra, Manchester United e Everton encontram-se esta sexta-feira em Old Trafford, numa partida que colocará em confronto duas equipas a viver fases bem distintas no campeonato.Os red devils, em clara fase de recuperação, acumulam seis vitórias consecutivas, ao passo que os toffees, em sentido inverso, levam sete duelos sem ganhar (têm dois empates e cinco derrotas nesse período).Em termos estatísticos, o United leva quatro jogos sem sofrer golos, tendo marcado 9 nesse período. Já o Everton nos últimos sete jogos, na tal sequência sem ganhar, marcou 4 golos e sofreu 16, quatro deles na recente derrota diante do Brighton.Em relação ao confronto direto, esta duas equipas já se enfrentaram esta temporada, tendo o United vencido em Goodison Park por 2-1. Nesse jogo marcaram Antony e Cristiano Ronaldo, um jogador que, como se sabe, já não está nos red devils.