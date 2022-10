Manchester United-Tottenham: jogo grande na Premier League

CÓD 221 Manchester Utd. 2,35 Empate 3,45 Tottenham 2,7

Jogo grande na Premier League, com o Manchester United e Tottenham a defrontarem-se em Old Trafford, num duelo da 11.ª jornada da Premier League que colocará frente a frente o terceiro e o quinto colocados.Com 23 pontos, os spurs estão a registar um início de temporada bastante positivo, com apenas uma derrota em nove jogos, com 22 golos marcados e 10 sofridos. Para este jogo, Richarlison, Japhet Tanganga e Emerson Royal são baixas certas nos londrinos, que entram em campo nesta vindos de três vitórias seguidas e quatro sem perder.Quanto ao Man. United, tem 16 pontos e, em comparação com os spurs, têm menos duas vitórias e também um jogo em atraso. No plano individual, Donny van de Beek, Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire e Brandon Williams são baixas certas nos red devils, ao passo que Christian Eriksen está em dúvida, tal como Anthony Martial. Os red devils entram em campo vindos de três vitórias, duas para a Liga Europa e uma para a Premier League.Em termos de confronto direto, o Man. United leva três vitórias seguidas e oito encontros consecutivos a marcar pelo menos um golo aos spurs. Por outro lado, em termos de golos, seis dos últimos sete jogos tiveram 3 ou mais golos e contou com tentos de ambas as equipas.