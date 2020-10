Marítimo-Nacional: o regresso do dérbi madeirense

Depois de uma época de ausência, devido à queda do Nacional à Segunda Liga, está de volta à Liga NOS o dérbi madeirense, este sábado disputado entre duas equipas que por agora assinam temporadas iguais em termos pontuais.



A diferença acaba por residir nos empates, já que o Marítimo venceu dois jogos e perdeu três, ao passo que o Nacional tem apenas uma derrota, mas já foi travado a igualdades em três jogos e venceu somente um. Por outro lado, o Nacional marcou e sofreu seis golos, ao passo que o Marítimo tem 9 sofridos e 7 marcados.



E por falar em golos marcados e sofridos, note-se que o Marítimo vai em nove jogos seguidos a sofrer. Uma estatística que se junta a outras duas no que a golos diz respeito, com pelo menos 3 e golos de ambas as equipas em cinco dos últimos seis encontros que disputou.



Quanto ao confronto direto, aí a promessa é de poucos golos - em apenas um dos últimos cinco se registaram mais do que 3, sendo que curiosamente o mais recente foi aquele que fugiu à regra, com a vitória do Marítimo, nos Barreiros, por 3-2.

CÓD 144 Marítimo 2.11 Empate 3.26 Nacional 3.68