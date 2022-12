Marrocos-Espanha: espanhóis com vantagem no confronto direto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Marrocos e Espanha defrontam-se na tarde desta terça-feira, a partir das 15 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para os oitavos de final do Campeonato do Mundo de futebol do Qatar, num encontro que colocará frente a frente duas seleções que só se defrontaram por três vezes.

Nos últimos cinco jogos disputados, de notar que Marrocos registou três vitórias (Geórgia, Bélgica e Canadá) e dois empates (Paraguai e Croácia), enquanto que a Espanha somou três triunfos (Portugal, Jordânia e Costa Rica), um empate (Alemanha) e um desaire (Japão).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque a superioridade da Espanha, seleção que venceu dois dos três duelos até ao momento disputados entre os dois países, com Marrocos a não conseguir melhor do que um empate, no Mundial'2018.