Marselha-Saint-Étienne: duelo de equipas invictas

Com vitórias nos dois jogos disputados, Marselha e Saint-Étienne encontarm-se esta quinta-feira no Velodrome, numa partida na qual estarão frente a frente o quarto e o quinto colocados e as duas únicas equipas que até ao momento ainda não deixaram 'cair' qualquer ponto.



Uma realidade que mudará de certeza neste duelo da 3.ª jornada, no qual o Marselha entra em campo moralizado por aquilo que fez perante o Paris SG, ainda que tenha de resolver a ausência de dois dos seus jogadores que foram expulsos na polémica partida de domingo.



Comandado por André Villas-Boas, o Marselha terá do outro lado um oponente que ainda não sofreu qualquer golo (venceu ambos os jogos por 2-0), mas que curiosamente tem sido pêra doce nos confrontos diretos recentes. É que, nos últimos dez embates diretos, o Marselha venceu seis, empatou três e perdeu apenas um. Na época passada, tanto em casa como fora, os de AVB triunfaram sempre sem sofrer: 2-0 em Saint-Étienne e 1-0 em Marselha. Como será desta vez?

