Mazatlan FC-Club Tijuana: visitantes em boa fase

Aí está mais uma partida do Torneio Apertura do campeonato mexicano, com um embate entre o penúltimo Mazatlan e o Club Tijuana, o atual 12.º colocado. Separados por cinco posições, estes dois conjuntos entram em campo com 4 pontos entre si e também a viver fases bem distintas.



Os visitantes, com 10 pontos, chegam a este jogo vindos de duas vitórias nos últimos três duelos, ao passo que o Mazatlan não vence um encontro há cinco partidas, tendo de lá para cá sofrido três derrotas e somado dois empates.



Por outro lado, em sete dos últimos nove duelos do Mazatlan houve golos de ambas as equipas, sendo que o Mazatlan foi a primeira equipa a sofrer em quatro dos últimos cinco.



No qeu ao confronto direto diz respeito, o Cluj Tijuana não perdeu nenhum dos últimos seis embates, ainda que os últimos dois tenham acabado ambos em empates.