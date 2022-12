Mechelen - RFC Seraing: jogo dos 'oitavos' da Taça da Bélgica

Aí está o regresso do futebol belga, com a disputa dos oitavos-de-final da Taça da Bélgica, com um duelo entre Mechelen e RFC Seraing, que colocará frente a frente o 13.º e o 18.º colocados do principal campeonato do país.



A atuar em casa, o Mechelen tinha vencido dois jogos antes da paragem para o Mundial'2022, tendo depois disso ainda disputado duas partidas de preparação, onde empatou e venceu. Quanto ao RFC Seraing, antes da paragem tinha perdido diante do Leuven, agravando uma péssima temporada que no campeonato se salda em apenas 11 pontos em 17 jornadas.



De notar que estas duas equipas já se enfrentaram esta temporada, tendo o Seraing vencido em casa do Mechelen por 3-2. Como será desta vez?

