Milan-Juventus: Rafael Leão e Cristiano Ronaldo procuram vantagem na eliminatória

O AC Milan, de Rafael Leão, recebe esta quinta-feira a Juventus, de Cristiano Ronaldo, em jogo a contar para a primeira mão das meias-finais da Taça de Itália, num encontro que irá, certamente, prender as atenções dos portugueses.



Nos últimos cinco jogos realizados, os rossoneri registaram três vitórias (Udinese, Brescia e Torino), um empate (Verona) e uma derrota (Inter), enquanto que a 'Vecchia Signora' somou três triunfos (Parma, AS Roma e Fiorentina) e duas derrotas (Nápoles e Verona).



Relativamente ao confronto direto, destaque para cinco triunfos da Juventus nos últimos cinco duelos. De notar ainda o recorde histórico de Cristiano Ronaldo que leva dez jornadas consecutivas a marcar para o campeonato italiano. Continuará com a veia goleadora na Taça de Itália?

CÓD 104 AC Milan 3.43 Empate 3.33 Juventus 2.02