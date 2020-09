Milwaukee Bucks-Miami Heat: pode haver finalista

Com três vitórias em quatro jogos disputados nesta série das meias-finais da Conferência Este da NBA, os Miami Heat podem esta terça-feira carimbar o seu apuramento para a final da Conferência, bastando para tal levar de vencidos os Milwaukee Bucks.



Na verdade, os Heat até já tiveram uma chance de carimbar esse apuramento, mas saíram derrotados do quarto encontro, numa partida na qual os Bucks se levantaram das cinzas, para triunfar no prolongamento por 118-115. Tudo isto numa partida na qual perdiam no final do primeiro período e também ao intervalo.



Olhando a estatísticas, de notar que os Bucks curiosamente têm uma boa eficácia nos primeiros parciais e nas primeiras partes. É que, dos últimos oito duelos, em sete deles venceram a primeira parte e em seis chegaram ao final do primeiro quarto na frente. Quanto a pontos, os Bucks têm uma média de 112 por partida na última dezena de jogos, para um total no marcador de 224 por partida nas últimas dez. Quanto aos Heat, têm média de 111 pontos marcados e de 218 no total dos seus últimos dez encontros.



No que ao confronto direto diz respeito, com a tal vantagem neste playoff de 3-1, os Heat têm uma média de 105 pontos nas suas últimas dez partidas perante os Bucks, uma equipa que por seu turno tem uma média de 104.