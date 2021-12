Mónaco-Macc. Tel Aviv: equipas em mau momento

CÓD 217 Mónaco 1.87 Empate 13 Macc. Tel Aviv 2

Encontro da Euroliga, com um embate entre os franceses do Mónaco e os israelitas do Macc. Tel Aviv, numa partida que colocará frente a frente o 14.º e o 11.º colocados, respetivamente.Com 7 vitórias em 17 jogos, o conjunto israelita está mais bem colocado, mas está numa péssima fase na prova, com sete partidas seguidas a perder. Olhando ao registo de todas as provas, o Maccabi chegou ao intervalo a perder nos últimos cinco encontros que disputou, sendo que a média pontual foi de 77 pontos nos últimos dez jogos.Quanto ao Mónaco, apesar de estar três posições abaixo e ter uma vitória a menos, está numa fase menos má, ainda que tenha apenas vencido um dos últimos sete encontros na Euroliga. No registo global o destaque vai para os pontos, com 85 em média nos últimos 10 encontros.Quanto ao confronto direto, este será o segundo jogo da história, havendo vantagem do Maccabi pelo triunfo conseguido em novembro por 95-84... naquela foi que foi mesmo a sua última vitória.