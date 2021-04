Montreal Canadiens-Winnipeg Jets: duelo da divisão Norte da NHL

Montreal Canadiens e Winnipeg Jets defrontam-se, na madrugada deste sábado (00h00, horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a divisão Norte do campeonato norte-americano de hóquei no gelo (NHL).

À entrada para esta ronda, os Montreal Canadiens posicionam-se no 4.º lugar, com 51 pontos, fruto de 21 vitórias (duas em Overtime) e 27 derrotas (nove em OT), enquanto que os Winnipeg Jets encontram-se no 3.º posto, com 57 pontos, após somar 27 triunfos (seis em OT) e 22 desaires (três em OT) até ao momento na competição.

Nos últimos cinco jogos disputados, de notar que os Montreal Canadiens registaram duas vitórias (Calgary Flames e Edmonton Oilers) e três derrotas (Calgary Flames - por duas vezes - e Toronto Maple Leafs), ao passo que os Winnipeg Jets somaram cinco derrotas consecutivas (Edmonton Oilers - por três vezes - e Toronto Maple Leafs - em duas ocasiões).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade dos Winnipeg Jets, formação que venceu três dos últimos cinco duelos disputados até ao momento entre as duas equipas, com os Montreal Canadiens a levar a melhor nos dois restantes embates.