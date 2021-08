Moreirense-Benfica: arranca o campeonato para ambas as equipas

Vindo de um triunfo moralizado em casa do Spartak Moscovo, em duelo da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, o Benfica arranca este sábado a sua campanha no campeonato nacional, com um embate diante do Moreirense fora de portas.



Ambas as equipas chegam a este jogo com um duelo oficial nas pernas, sendo que o Moreirense perdeu-o, ao cair na Taça da Liga diante do Penafiel, ao passo que as águias, como dissemos, venceram por 2-0 em casa do Spartak, dando aí um passo de gigante rumo ao playoff da prova.



Nota final ao confronto direto, que nos mostra que o Benfica leva 20 (!) jogos consecutivos a marcar diante do Moreirense, uma equipa perante a qual foi a primeira a conseguir marcar em oito dos últimos dez duelos. por outro lado, as águias não perderam nenhum dos últimos cinco jogos perante a turma de Moreira de Cónegos.

