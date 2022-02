Motor Zapor. - PSG: à atenção do FC Porto

CÓD 427 Motor Zapor. 6.75 Empate 14.5 PSG 1.09

Encontro do Grupo B da Liga dos Campeões, com o Motor a receber a visita do PSG, num jogo que colocará frente a frente o sexto e o segundo colocados, com 8 e 12 pontos, respetivamente.Em melhor posição, o Paris SG tem 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas nesta Champions, chegando a este jogo vindo de uma igualdade diante do Barcelona. No plano interno, os franceses levam três triunfos consecutivos, algo que pode ajudar a elevar o moral. Em termos individuais, Mikkel Hansen é o melhor marcador do PSG, com 57 golos, ao passo que no capítulo das assistências o destaque é Nedim Remili, com 30 passes certeiros.Quanto ao Motor, tem 4 vitórias e 6 derrotas, sendo que no registo recente tem alternado desaires com triunfos. Caso a tendência se mantenha... esta quinta-feira é dia de vitória. Um resultado que, a acontecer, não será do agrado do FC Porto, equipa que está na sétima posição, logo atrás dos ucranianos, e que ainda sonha com o apuramento. Em termos individuais, o destaque vai em absoluto para Aidenas Malasinskas, melhor marcador (48 golos) e assistente (27).Relativamente ao confronto direto, o PSG venceu os três jogos disputados entre estas duas equipas, o mais recente dos quais em outubro, por 40-32. Irá a história repetir-se ou a tendência será invertida?