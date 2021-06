MS Eagles-NQ Cowboys: duelo da 14.ª jornada da Liga australiana de râguebi

Manly Sea Eagles e North Queensland Cowboys defrontam-se, na manhã desta sexta-feira (09h00, horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a 14.ª jornada do campeonato australiano de râguebi, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que somam o mesmo número de pontos.

À entrada para esta ronda, os Manly Sea Eagles posicionam-se no sétimo lugar, com 12 pontos, fruto de seis vitórias e outras tantas derrotas, o mesmo registo alcançado pelos North Queensland Cowboys, formação que é oitava colocada com o mesmo número de pontos.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que os Manly Sea Eagles registaram três vitórias (New Zealand Warriors, Brisbane Broncos e Parramatta Eels) e duas derrotas (Penrith Panthers e Newcastle Knights), ao passo que os North Queensland Cowboys somaram três triunfos (Brisbane Broncos, Newcastle Knights e New Zealand Warriors) e dois desaires (New Zealand Warriors e Sydney Roosters).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade dos Manly Sea Eagles, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com os North Queensland Cowboys a levarem a melhor nos dois restantes embates.