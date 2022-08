Nantes-Lille: Paulo Fonseca procura novo triunfo

CÓD 208 Nantes 2.75 Empate 3.2 Lille 2.5

Depois de um arranque positivo, o Lille de Paulo Fonseca procura esta sexta-feira dar seguimento, defrontando pelas 20 horas, fora de casa, o Nantes, numa partida da 2.ª jornada da Ligue 1.Vindo de uma goleada diante do Auxerre, por 4-1, os Dogues, agora sem Renato Sanches, partem em busca do segundo triunfo consecutivo, ao passo que o Nantes tentará à terceira partida da época conseguir a sua primeira vitória, depois da derrota com o Paris SG no Troféu dos Campeões (1-4) e o empate a zero com o Angers, na abertura da Ligue 1.Historicamente o Lille tem vantagem neste confronto direto com o Nantes, já que leva 14 jogos seguidos sem perder e nos últimos 12 conseguiu pelo menos marcar um golo. Nos últimos seis foi sempre a primeira formação a faturar, tendo vencido cinco desses jogos. No mais recente, em março, ganhou fora de casa por 1-0.