Nápoles-AC Milan: milaneses sem Rafael Leão

Privado de Rafael Leão, avançado português que se lesionou ao serviço da seleção de Sub-21, o AC Milan volta este domingo às lides da Serie A, num encontro da 8.ª jornada no qual visitará o reduto do Nápoles de Mário Rui e onde terá um teste bem exigente à sua liderança na prova.



Com 17 pontos e ainda sem derrotas no campeonato, os milaneses viram nos jogos pré-paragem para as seleções ser travada uma incrível sequência de jogos seguidos sem perder e, para lá da derrota que sofreram diante do Lille, levam já três jogos seguidos a sofrer golos, algo que indica que o 'gás' pode estar a acabar nos rossoneri. Ainda assim, note-se que os milaneses também são uma equipa que marca muito, como bem mostra o registo de 16 golos em 7 partidas no campeonato até ao momento, algo que ajuda também ao facto de nos últimos nove duelos do AC Milan se terem visto sempre pelo menos 3 tentos.



Quanto ao Nápoles, que tem as baixas de Elseid Hysaj, Victor Osimhen, David Ospina e Amir Rrahmani, chega a este jogo vindo de duas vitórias nos dois jogos mais recentes que disputou - também antes da paragem das seleções - e em caso de vitória sabe desde já que apanhará o rival desta ronda.



No que ao confronto direto diz respeito, o cenário é favorável ao Milan, que não perdeu nenhum dos últimos quatro duelos com os napolitanos, tendo marcado em três deles. Ainda assim, note-se que em quatro duelos três deles deram em empate - foi isso que sucedeu na época passada, com 1-1 e 2-2 nas partidas disputadas. Como será desta?

CÓD 148 Nápoles 2.23 Empate 3.42 AC Milan 2.9