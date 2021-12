Nápoles-Atalanta: duelo de topo na Serie A

CÓD 178 Nápoles 2.35 Empate 3.3 Atalanta 2.65

Líder isolado na tabela da Serie A, com 36 pontos, o Nápoles procura manter o seu comando no campeonato nesta 16.ª jornada da prova, numa partida que promete ser de dificuldade máxima diante da Atalanta. Com 31 pontos, a turma de Bérgamo é quarta e chega a este jogo numa boa sequência.Ao todo a Atalanta leva já nove partidas seguidas sem perder (incluindo todas as provas), tendo vencido os últimos quatro da Serie A. Em sete dos últimos oito o marcador total teve pelo menos 3 golos, sendo que em oito dos últimos dez ambas as equipas marcaram. Por outro lado, a Atalanta foi a primeira equipa a faturar em cinco dos últimos seis duelos que disputou, tendo chegado ao descanso na frente em quatro dos últimos cinco.Em relação ao Nápoles, vem de um empate diante do Sassuolo a dois golos, numa partida na qual, mesmo assim, lhe valeu a subida ao topo por conta dos deslizes dos oponentes. Também há bom registo de golos nos jogos dos napolitanos, com pelo menos 3 golos e tentos de ambas as equipas em cinco dos últimos seis duelos disputados.Quanto ao confronto direto, a Atalanta leva três jogos seguidos sem perder diante do Nápoles, com duas vitórias seguidas nesse período. Em seis dos últimos oito duelos viram-se pelo menos 3 golos e tentos de ambas as equipas.