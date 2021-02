Nápoles-Atalanta: por um lugar na final da Taça

Encontro das meias-finais da Taça de Itália, com o Nápoles a receber a visita do Atalanta, num embate que colocará frente a frente duas equipas que entram em campo com promessa de golos e emoção até final.



Falando nos golos, sete dos últimos nove duelos do Nápoles tiveram pelo menos 3 golos, ao passo que essa mesma estatística se viu em oito dos últimos dez. Por outro lado, o Nápoles normalmente é a primeira equipa a fazer o marcador avançar: foi assim em oito dos últimos.



Quanto ao confronto direto, a tendência aponta para golos: quatro dos últimos cinco jogos tiveram pelo menos 3 e também tentos de ambas as equipas. Nesse sentido, refira-se, os napolitanos levam cinco jogos seguidos a sofrer diante da Atalanta... mas também foi a primeira equipa em cinco dos últimos seis. No mais recente, refira-se, o Nápoles venceu por 4-1 - em outubro.



Nota final para as questões individuais: o Nápoles não contará com Dries Mertens e Fabián Ruiz, ao passo que a Atalanta não poderá contar com Hans Hateboer.

CÓD 188 Nápoles 2.27 Empate 3.32 Atalanta 2.71