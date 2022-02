Nashville Predators-Tampa Bay Lightning: duelo da NHL

Nashville Predators e Tampa Bay Lightning defrontam-se, na madrugada deste domingo, a partir das 00:30 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para o campeonato norte-americano de hóquei no gelo (NHL), num encontro que colocará frente a frente duas equipas que atravessam momentos distintos.

À entrada para esta ronda, o Nashville Predators posiciona-se no quinto lugar da Conferência Este, com 62 pontos, fruto de 29 vitórias (seis obtidas no prolongamento) e 22 derrotas (quatro para lá do tempo regulamentar), enquanto que o Tampa Bay Lightning se encontra no terceiro posto da Conferência Este, com 72 pontos, após somar 33 triunfos (nove obtidos no prolongamento) e 17 desaires (seis para lá do tempo regulamentar).

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Nashville Predators registou uma vitória (Florida Panthers) e quatro derrotas (Dallas Stars, Winnipeg Jets, Washington Capitals e Carolina Panthers), ao passo que o Tampa Bay Lightning somou quatro triunfos (San Jose Sharks, Arizona Coyotes, New Jersey Devils e Edmonton Oilers) e um desaire (Colorado Avalanche).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Nashville Predators, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Tampa Bay Lightning a levar a melhor no outro embate realizado durante esse período.