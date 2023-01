Nàstic-Osasuna: duelo da Taça do Rei

CÓD 214 Nàstic 4,2 Empate 3,5 Osasuna 1,55

No primeiro jogo para ambas as equipas no presente ano civil, Nàstic e Osasuna encontram-se esta quinta-feira num duelo da Taça do Rei entre duas equipas que atuam em divisões distintas. Os da casa são sextos no Grupo 2 da Primera Federación, ao passo que os visitantes são nonos na La Liga, o escalão principal. Será, por isso, um embate entre equipas de divisões bem diferentes, mas a verdade é que na Taça... tudo pode acontecer!Chegado a esta ronda depois de ter afastado o Racing Rioja e o Málaga, o Nàstic venceu seis dos últimos dez jogos que disputou - empatou dois e perdeu dois -, ao passo que o Osasuna, que na Taça do Rei afastou Fuentes e Arnedo, ganhou cinco, empatou três e perdeu dois dos últimos dez jogos.Do ponto de vista do confronto direto, estas duas equipas não se encontram desde 2018/19, época na qual, na LaLiga2, houve uma vitória para cada lado por 1-0.