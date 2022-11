NE Patriots-Buffalo Bills: duelo de rivais

CÓD 349 NE Patriots 2,6 Empate 12 Buffalo Bills 1,43

Na abertura da 12.ª jornada da NFL, NE Patriots e Buffalo Bills encontram-se na madrugada de sexta-feira no Gillette Stadium, num duelo que colocará frente a frente o oitavo e o quinto colocados da AFC.Em melhor posição, os Buffalo Bills têm oito vitórias e três derrotas até ao momento, surgindo nesta partida vindos de duas vitórias seguidas. Quanto aos NE Patriots, têm seis triunfos e cinco desaires, tendo perdido no duelo mais recente, isto depois de ter ganho três partidas seguidas.Em termos de confronto direto, na épcoa passada houve três duelos entre estas equipas, com os Bills a vencerem dois, o mais recentes, e os Patriots o primeiro. Note-se que a vitória mais recente dos Bills foi no playoff. Em termos absolutos, havendo rivalidade intensa entre estas equipas, há a registar 125 duelos diretos, com vantagem histórica dos Patriots, com 77 vitórias contra 47 dos Bills.