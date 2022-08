New York Jets-New York Giants: duelo de vizinhos a fechar preparação

Num duelo sempre emocionante entre equipas vizinhas e rivais, New York Jets e New York Giants encontram-se este domingo no fecho da pré-temporada de ambos os conjuntos. O palco escolhido para este jogo será o MetLife Stadium, em East Rutherford, naquele que será o 15.º duelo direto da história.



Por agora, a vantagem é dos Giants, com 8 vitórias contra 6 dos rivais, ainda que curiosamente nos últimos dois tenha perdido. O mais recente dos quais há um ano, também na pré-temporada, por 12-7.



Ambas as equipas têm duas vitórias nesta preparação, curiosamente com exibições relativamente seguras e similares, procurando agora fechar a pré-temporada da melhor forma, de olho numa época regular que arranca já dentro de duas semanas, com duelos diante de Baltimore e Tennessee, respetivamente.

