New Zealand Warriors-Canberra Raiders: a precisar de vencer

CÓD 415 NZ Warriors 1.89 Empate 18.5 Can. Raiders 1.67

Encontro da NRL, com um embate entre duas equipas da metade inferior da tabela: os New Zealand Warriors, em 11.º, com 6 pontos, e os Canberra Raiders, 15.º, com apenas 4 pontos.Em melhor posição, os New Zealand Warriors entram em campo vindos de duas derrotas, que interromperam uma sequência de três triunfos consecutivos. Já os Canberra Raiders perderam os últimos quatro encontros.No que ao confronto direto diz respeito, o registo na última meia dúzia de encontros é de quatro vitórias dos de Canberra e duas dos New Zealand Warriors.