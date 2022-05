New Zealand Warriors-Newcastle Knights: voltar a vencer é o objetivo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

CÓD 303 NZ Warriors 1.68 Empate 16.5 New. Knights 1.91

Em jogo da 12.ª jornada da National Rugby League, New Zealand Warriors e Newcastle Knights encontram-se na madrugada de sábado em Auckland, num duelo que colocará frente a frente o 12.º e o 15.º colocados, respetivamente.Com 8 pontos, os New Zealand Warriors têm 4 vitórias e 7 derrotas, ao passo que os Newcastle Knights entram em ação com 6 pontos, fruto de 3 triunfos e 8 desaires. Em termos de sequências, os Warriors perderam os últimos três encontros, isto depois de terem vencido quatro dos seis jogos anteriores. Já os Newcastle Knights entram em campo vindos de um dos oito desaires que sofreu nos últimos nove duelos.Em termos de confronto direto, o último confronto data de junho de 2021, onde os Knights venceram por 10-6.