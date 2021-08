Newcastle Knights-Brisbane Broncos: encontro da NRL

Encontro da 20.ª jornada da National Rugby League, com os Newcastle Knights a receberem na madrugada de quinta-feira os Brisbane Broncos, numa partida que colocará frente a frente o 11.º e o 15.º, respetivamente.



Com 18 pontos, os Newcastle Knights estão numa ligeira fase de recuperação, com três vitórias nos últimos cinco jogos, ao passo que os Brisbane Broncos, com 12, também procura reagir depois de uma fase menos boa, tendo somado nos últimos quatro encontros duas vitórias.



No confronto direto, refira-se, os Newcastle Knights levam três vitórias consecutivas, num registo no qual têm uma média de 22 pontos contra apenas 9 dos adversários. Irá a tendência manter-se?

CÓD 213 New. Knights 1.22 Empate 21 Bris. Broncos 3.2