Newcastle Knights-Parramatta Eels: conjuntos somam boas prestações esta temporada

Newcastle Knights e Parramatta Eels defrontam-se, este domingo, em jogo a contar para a 9.ª jornada do campeonato australiano de râguebi (NRL), num encontro que colocará frente a frente duas formações com bons registos na prova.

À entrada para esta ronda, o Newcastle Knights posiciona-se no 5.º lugar, com 11 pontos, fruto de cinco triunfos, um empate e duas derrotas, enquanto que o Parramatta Eels é líder isolado da competição, com 14 pontos, após somar sete triunfos e uma derrota até ao momento.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Newcastle Knights registou três triunfos e duas derrotas, ao passo que o Parramatta Eels somou quatro triunfos e uma derrota.

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para uma ligeira vantagem do Newcastle Knights, com três triunfos contra dois dos Parramatta Eels nos últimos cinco duelos entre as duas formações.