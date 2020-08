Newcastle Knights-Wests Tigers: regresso às vitórias na mira

Vindos de duas derrotas consecutivas, Newcastle Knights e Wests Tigers procuram na madrugada de sábado voltar ao rumo vitorioso na NRL, num duelo da 13.ª jornada no qual estarão frente a frente os sétimos e os décimos, respetivamente.



Com 13 pontos, os de Newcastle são aqueles que estão a assinalar melhor temporada, ainda que curiosamente tenham um registo estranho, com apenas duas das suas cinco vitórias conseguido em casa. Já os Knights, com 10 pontos, também têm um pecúlio curioso, já que também ganharam mais jogos fora (três) do que em casa (dois).



No que ao confronto direto diz respeito, refira-se que os Tigers venceram cinco dos últimos sete duelos, ainda que no mais recente, jogado em março, tenham perdido por 42-24.

CÓD 267 New. Knights 1.48 Empate 16.31 Wests Tigers 2.27