Newcastle-Leeds United: duelo de aflitos

Depois de no último fim de semana ter 'apadrinhado' a estreia de Cristiano Ronaldo, o Newcastle volta ao seu campeonato esta sexta-feira, defrontando pelas 20 horas o Leeds, numa partida da 5.ª jornada na qual estarão frente a frente duas equipas que não tiveram umas primeiras jornadas lá muito positivas.



O Newcastle tem apenas um ponto, com 5 golos marcados e 12 sofridos, e enfrenta este jogo com quatro baixas certas (Martin Dúbravka, Jonjo Shelvey, Callum Wilson e Paul Dummett) e ainda outro quarteto em dúvida (Javier Manquillo, Joseph Willock, Ryan Fraser e Ciaran Clark).



Quanto ao Leeds, tem 2 pontos - com 4 golos marcados e 11 sofridos - e tem como baixas Diego Llorente, Robin Koch e Pascal Struijk. Contando duelos de pré-temporada, o Leeds foi a primeira equipa a sofrer em seis dos últimos sete encontros, sendo que em oito dos últimos nove o marcador dos seus encontros teve pelo menos 3 golos.



Em relação ao confronto direto, o Leeds leva oito jogos a sofrer diante do Newcastle, ainda que nos últimos três não tenha perdido. Na época passada, em dois jogos, o Leeds venceu ambos, primeiro por 5-2 e depois por 2-1. Como será desta vez?

CÓD 206 Newcastle 2.98 Empate 3.53 Leeds United 2.17