Newcastle-Leeds United: equipa sensação em ação

CÓD 125 Newcastle 1,37 Empate 4 Leeds United 5,3

Equipa sensação desta primeira fase de temporada, atualmente na 3.ª posição, o Newcastle recebe este sábado a visita do Leeds United, numa partida da 17.ª jornada da Premier League na qual terá pela frente um conjunto que entra em campo na 15.ª posição.Com 33 pontos, os magpies são a equipa em melhor forma no campeonato, com seis vitórias consecutivas, numa série na qual marcaram 15 golos e sofreram somente 2. Em termos absolutos, o Newcastle acumula quinze jogos sem perder e dez a ganhar. Nos últimos cinco foi sempre a primeira equipa a marcar. Do ponto de vista individual, Emil Krafth, Alexander Isak, Jonjo Shelvey e Paul Dummett são ausências certas.Quanto ao Leeds, neste jogo sem Archie Gray, Stuart Dallas, Luis Sinisterra e Patrick Bamford, conta com 15 pontos, fruto de 4 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. A equipa visitante vem de uma derrota caseira diante do Man. City, num jogo no qual ampliou para doze o número de partidas nas quais sofreu golos. Falando em golos, os últimos cinco jogos do Leeds tiveram tentos de ambas as equipas e sempre um total de 3 ou superior.Quanto ao confronto direto, o Leeds acumula dez partidas a sofrer diante do Newcastle, num duelo particular no qual o registo recente aponta para a probailidade de poucos golos: apenas dois dos últimos oito jogos tiveram 3 ou mais no total final.