Newcastle-Liverpool: líder tenta fechar ano ainda mais confortável

Líder à entrada da jornada na Premier League, e com essa posição segura, o Liverpool visita esta quarta-feira o sempre complicado reduto do Newcastle, numa partida da 16.ª ronda do campeonato inglês na qual procura escapar à razia de final de ano dos candidatos, que têm deixado ficar pontos em praticamente todas as partidas nestas derradeiras rondas.



Com 32 pontos, os reds estão ainda assim numa sequência de oito jogos seguidos sem perder, numa série na qual conseguiu ser a primeira equipa a marcar em sete desses jogos. Quanto ao Newcastle, está numa sequência inversa, já que não venceu nenhum dos últimos quatro jogos e sofreu nos cinco mais recentes.



Quanto ao confronto direto, aí a história é também bem favorável ao Liverpool, uma equipa que leva já cinco vitórias consecutivas e sete jogos seguidos a marcar. Ainda assim, note-se que nos últimos três duelos também sofreu, sendo que em cinco dos mais recentes sete também teve de ir buscar a bola ao fundo da rede.



No plano individual, Ryan Fraser, Martin Dubravka e Allan Saint-Maximin são baixas certas, ao passo que Paul Dummett, Jeff Hendrick e Jamaal Lascelles estão em dúvida nos mapgies, ao passo que do lado oposto a lista de ausências certas é bem mais longa, contando com os nomes de Konstantinos Tsimikas, Virgil van Dijk, Diogo Jota, James Milner, Joe Gomez, Joel Matip e Naby Keita. Já Thiago é dúvida até à hora da partida.

CÓD 136 Newcastle 8.48 Empate 5.31 Liverpool 1.28