Newcastle-Tottenham: Nuno visita casa dos novos milionários

Ainda sem o poder dos milhões árabes em campo, o Newcastle recebe este domingo a visita do Tottenham, naquele que na prática será o primeiro jogo do resto da vida do clube, que se tornou recentemente naquele que tem os donos mais ricos do mundo.



Ainda comandado por Steve Bruce, o Newcastle entra em campo na penúltima posição, com apenas três empates e 8 golos marcados e 16 sofridos. Neste jogo têm Paul Dummett e Miguel Almirón como baixas certas e têm dúvidas sobre Joseph Willock, Callum Wilson, Jamaal Lascelles, Martin Dúbravka e Freddie Woodman. Para lá de não terem vencido nenhum dos últimos oito jogos (contando um da Taça da Liga), os magpies sofreram golos nos últimos cinco duelos - ainda que tenham também marcado.



Quanto ao Tottenham, é oitavo com 12 pontos, fruto de quatro vitórias e três derrotas e tem 6 golos marcados e 10 sofridos. Os spurs levam já sete encontros seguidos a sofrer (contando todas as provas), sendo que em todos esses duelos viram-se sempre mais do que 3 no total. Nesta partida, refira-se, Ryan Sessegnon e Matt Doherty são baixas certas, ao passo que os sul-americanos Davinson Sánchez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero e Emerson Royal apenas chegarão a Londres no sábado, após disputarem os jogos das seleções.



Olhar final ao confronto direto, que nos mostra que o Tottenham marcou sempre nos últimos três jogos diante dos magpies, sendo que não perdeu nenhuma dessas partidas. Nos últimos seis foi a primeira equipa a marcar em oito. Na época passada ambos os duelos acabaram empatados - 1-1 em Londres, 2-2 em Newcastle.

