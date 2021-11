Newport Dragons-Edimburgo: encontro do United Rugby Championship

Encontro da 6.ª jornada do United Rugby Championship, com um embate entre o Newport Dragons e o Edimburgo no Rodney Parade, a colocar frente a frente duas equipas que entram em campo no 11.º e 4.º postos, respetivamente.



Com 18 pontos, o Edimburgo tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, ao passo que o Newport Dragons, com metade da pontuação (9) conta apenas com um triunfo e 4 desaires.



No confronto direto note-se que esta duas equipas já se enfrentaram esta época, com os Dragons a terem levado a melhor, com um 24-17.

Por Record