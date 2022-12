Nice-Lens: equipa revelação procura manter boa fase

CÓD 145 Nice 2,85 Empate 2,65 Lens 2,25

Na jornada de regresso da Ligue 1, Nice e Lens encontram-se esta quinta-feira na 16.ª ronda do campeonato francês, numa partida que colocará frente a frente o 9.º e o 2.º colocados, respetivamente.Com 36 pontos, o Lens entra em campo como grande sensação do campeonato, vindo de uma sequência de cinco triunfos consecutivos (todos antes do Mundial). Será, por isso, interessante perceber os efeitos que a paragem mundialista poderá ter nos jogadores da equipa que neste duelo será visitante. Neste jogo sem Jimmy Cabot, Adam Buksa, Wuilker Fariñez e Massadio Haïdara, o Lens tem é a segunda melhor defesa do campeonato, com somente 10 golos sofridos, e a atuar fora de casa surge como quinta melhor equipa, com 12 pontos em 21 possíveis.Quanto ao Nice, tem 20 pontos e chega a este jogo numa senda de cinco jogos seguidos sem perder no campeonato. A turma da casa, que conta com 15 golos marcados e 17 sofridos, disputou quatro jogos de preparação nesta paragem, tendo vencido um, empatado outro e perdido dois. Em termos individuais, Marcin Bulka é baixa certa, ao passo que Sofiane Diop, Mario Lemina e Youcef Atal são dúvidas.Em termos de confronto direto, em quatro dos últimos cinco jogos houve 3 ou mais golos, sendo que em cinco dos últimos seis o Lens foi a primeira equipa a marcar.