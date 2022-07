NK Osijek-Kyzylzhar Petropavlovsk: croatas na frente da eliminatória

CÓD 177 NK Osijek 1.36 Empate 4.4 FK Kyzylzhar Petropavlovsk 6.75

Depois do triunfo conseguido fora de casa, por 2-1, o NK Osijek recebe a visita do FK Kyzylzhar Petropavlovsk, numa partida da 2.ª mão da 2.ª pré-eliminatória da Conference League na qual entrará em campo com uma boa posição para assegurar o apuramento para a ronda seguinte.Ainda assim, a verdade é que os croatas entram em campo algo abalados pelo desaire que sofreram no fim de semana, com a derrota sofrida em casa do Lokomotiva Zagreb por 2-1, a primeira desta temporada. Em sentido inverso, o conjunto cazaque leva já seis partidas seguidas sem vencer, com cinco desaires e um empate no registo.Em termos estatísticos, de notar que o NK Osijek foi a primeira equipa a marcar nos últimos dez jogos que disputou (contando vários particulares), ao passo que o Kyzylzhar Petropavlovsk foi a primeira formação a sofrer em seis dos últimos sete encontros que disputou (sofreu golos em todos eles).