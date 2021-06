Norilsky Nickel-MFk KPRF: luta pelo último lugar no pódio no campeonato russo de futsal

Encontro de abertura da série que definirá o terceiro colocado da Liga russa de futebol, com o Norilsky Nickel a receber este domingo o MFk KPRF, no primeiro de possíveis cinco jogos que colocará frente a frente o terceiro e o quarto da fase regular, respetivamente.



Afastado pelo Sinara Yekaterinburg nas meias-finais, o Norilsky Nickel derrotou o Gazprom-Ugra em quatro jogos nos 'quartos', ao passo que o MFk KPRF, afastado pelo Tyumen, deixou pelo caminho o Novaya Generatsiya em três duelos.



Este será o quinto encontro da temporada entre estes dois conjuntos, havendo por agora equilíbrio total, com duas vitórias para cada lado. Nesses quatro jogos já realizados a média de golos foi de 6,25 por partida.

CÓD 290 Norilsky Nickel 2.12 Empate 3.9 MFk KPRF 2.11