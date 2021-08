Noruega-Países Baixos: reencontro doze anos depois

Com os mesmos 6 pontos à entrada da 4.ª jornada, Noruega e Países Baixos jogam esta quarta-feira uma cartada que pode ser decisiva na luta pelo apuramento direto para o Mundial'2022, numa partida do Grupo G de qualificação para a fase final na qual os holandeses são os favoritos, apesar de atuarem no reduto rival.



Para a Holanda será um regresso à ação depois da desilusão no Euro'2020, prova onde chegou a fazer sonhar mas onde caiu nos oitavos-de-final. Quanto à Noruega, não joga desde junho, mês no qual disputou dois jogos de preparação, com vitória sobre o Luxemburgo e derrota frente à Grécia.



Com Erling Haaland e Martin Odegaard como figuras, os nórdicos teimam em afirmar-se na alta roda do futebol europeu, podendo neste encontro começar a tentar encontrar um ponto de viragem.



Note-se que os holandeses venceram os dois jogos disputados entre estas duas equipas, curiosamente ambos para a qualificação para o Mundial, no caso para o de 2010: triunfo por 1-0 na Noruega e depois por 2-0 na Holanda. Como será desta vez?

CÓD 135 Noruega 4 Empate 3.35 Países Baixos 1.68