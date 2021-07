Odd Grenland-Rosenborg: encontro do campeonato norueguês

Encontro da 11.ª jornada do campeonato norueguês, com a visita do histórico Rosenborg ao reduto do Odd Grenland, numa partida na qual se enfrentarão duas equipas que contam com os mesmos 15 pontos, ainda que os da casa tenham dois encontros em atraso.



Vindo de três vitórias seguidas, o Odd Grenland é a equipa em melhor momento, ao passo que o Rosenborg leva precisamente quatro encontros consecutivos sem vencer e três sem conseguir sequer marcar.



Quanto ao confronto direto, nos últimos quatro encontros houve uma vitória para cada lado e dois empates. Por outro lado, os últimos oito jogos entre estas equipas tiveram golos de ambas as equipas, sendo que em cinco dos últimos sete o marcador teve pelo menos 3 golos.

CÓD 168 Odd Grenland 2.52 Empate 3.05 Rosenborg 2.24