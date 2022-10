Odense BK-Lyngby BK: visitantes ainda não ganharam

CÓD 334 Odense BK 1,98 Empate 3,25 Lyngby BK 3,15

Jogo da 14.ª jornada da Liga dinamarquesa, com o nono colocado Odense BK a receber a visita do Lyngby BK, uma equipa que entra em campo na última posição.Ainda sem qualquer vitória, o Lyngby BK está afundado na última posição e o cenário é tudo menos famoso, já que em todas as partidas que disputou denotou uma debilidade defensiva e coletiva muito complicada de se ultrapassar. Em 13 jogos, o Lyngby sofreu já 25 golos e marcou 12.Quanto ao Odense BK, pode estar apenas na nona posição, mas a verdade é que no campeonato leva cinco jogos sem perder, com duas vitórias e três empates. Em termos de golos, tem 14 marcados e 19 sofridos, o que também demonstra alguma fragilidade defensiva.Quanto ao confronto direto, o Odense leva três vitórias seguidas e nos últimos cinco jogos em quatro conseguiu ser a primeira equipa a marcar e aquela que chegou ao descanso na frente. Já esta época, em setembro, o Odense ganhou fora por 2-0.